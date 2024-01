CES 2024 : les sex-toys électroniques ont été (presque) totalement expurgés du salon

Cela fait déjà 5 ans que la société Lora DiCarlo a gagné un CES of Innovation Award pour sa gamme de vibro « new gen ». Mais depuis cette date, la place laissée aux entreprises de sex toys s’est considérablement amoindrie au CES, au point que cette année, le seul représentant du secteur est la société norvégienne Ohdoki, qui a mis au point un masturbateur électronique capable de se synchroniser avec des vidéos pornos en VR et qui cette année dévoilait son pendant féminin, le Oh!.

Présentation du masturbateur de la société norvégienne Ohdoki. Alors certes, « extérieurement », on ne voit rien qui puisse « objectiver » le corps des femmes, mais il faut tout de même savoir que l’appareil a été conçu pour se synchroniser avec des films pornos en réalité virtuelle. Hypocrisie quand tu nous tiens…

Cette dérive de nature puritaine était largement prévisible. Initialement, il s’agissait principalement de bannir les sex toys essentiellement masculins et jugés sexistes parce que ces derniers avaient tendance à objectiver le corps féminin, une considération un poil étrange tout de même sachant que l’on objective forcément le corps de l’autre quand il s’agit de sexualité autoérotique (et que les fantasmes personnels de chacun ne devraient pas rentrer dans les logiques de critique systémique du sexisme à moins de défendre une police des moeurs ultra intrusive). Forcément, cette interdiction a ouvert la boite de pandore et surtout la voie aux puritains qui ont fait entendre leurs arguments encore moins convaincants selon lesquels la simple présence d’objets à vocation sexuelle était inappropriée sur un salon d’électronique.

Autant l’interdiction des traditionnelles « babes » avait du sens (car là il s’agissait bien d’objectivation du corps des femmes dans un contexte non fantasmatique mais bien réel), autant ces attaques répétées contre les gadgets sexuels, que leurs justifications se veulent « progressiste » ou « puritaine » (ou les deux), ont considérablement « lissé » un salon qui avait déjà tendance à énormément se « normaliser » ces dernières années, et pas toujours pour le meilleur.