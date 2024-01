Le prochain film Star Trek explorera les origines de Starfleet

Star Trek fait toujours un carton avec les séries new gen (Strange New Worlds, Picard, and Lower Decks), mais à la Paramount, les dirigeants se sont dit qu’il était peut-être temps de sortir un nouveau film sur la franchise. Si l’on en croit les informations (souvent très fiables) du site Deadline, J.J Abrams via sa société Bad Robots produirait le prochain métrage Star Trek, Toby Haynes se chargeant de la réalisation. On doit à ce dernier plusieurs épisodes de la série Andor, ce qui est plutôt une belle carte de visite. Le scénario serait écrit par Seth Grahame-Smith (Ça, Lego Batman), et porterait sur les origines de Starfleet, l’organisation dépendant de la Fédération des planètes unies, chargée de l’exploration de la Galaxie et de la défense de l’espace de la Fédération.

Dans la chronologie Star Trek, l’action du film se déroulera donc une dizaine d’années avant les évènements du Star Trek de J.J Abrams, sorti en salles en 2009. Sachant que le métrage d’Abrams portait déjà sur les origines des personnages principaux et iconiques de Star Trek (Dr Spock, Capitaine Kirk, Sulu), il sera donc question ici des tous débuts de Starfleet, bien avant la formation du premier équipage de l’USS Enterprise. A l’instar du film de 2009, le prochain Star Trek se situera dans une chronologie alternative par rapport à l’arc narratif « canon » de la franchise, une chronologie qui fait référence au fait que le Romulien Nero a été renvoyé dans le temps par accident lors de l’explosion d’une supernova qui a détruit son monde natal.

A noter qu’un 4ème film (dans cette chronologie) est toujours en préparation, et que l’on y retrouvera les acteurs Chris Pine, Zachary Quinto, et Zoe Saldana.