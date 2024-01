Free-to-play : le régulateur chinois va alléger ses mesures contre l’addiction

La Chine est sans aucun doute le pays développé le plus sensible à la question de l’addiction numérique, au point de brider les jeux destinés aux plus jeunes (qui ne peuvent être joués que durant certaines plages horaires). En Chine, même TikTok bénéficie d’une contenu différent de ce qui est proposé dans le reste du monde. Il semble cependant que le régulateur chinois a eu la main un peu trop lourde concernant les free-to-play et les gatchas. Face à la dureté des mesures annoncées, Netease et Tencent ont plongé en bourse, perdant des dizaines de milliards en capitalisation.

La survie économique des géants locaux de la tech a fini par peser dans la balance : le gouvernement chinois vient d’annoncer que le projet de loi serait revu et corrigé et que les mesures qui s’appliqueront seront mins dures que ce qui était prévu dans le texte initial. Incidemment, le responsable du projet, Feng Shixi, a été limogé sans ménagement, moins sans doute pour le contenu même de la loi que pour le ramdam suscité à la bourse. A l’origine, le régulateur souhaitait revoir la quasi totalité des mécaniques de captation de l’attention (et du pognon) qui composent les free-to-play, mais aussi d’empêcher les mineurs de jouer à des gatchas remplis de loot boxes. Autant dire que le train de mesures en préparation aurait fait chuter la rentabilité de nombreux jeux développés en Chine, et donc aussi des titres les plus populaires de Tencent et de Netease.

Le gouvernement chinois n’a pas encore précisé les contours de la loi remaniée, mais la seule annonce d’un allègement des mesures aura suffi pour relancer Tencent et Netease en bourse, du moins en partie puisque cette « remontada » ne couvre que la moitié de la capitalisation « perdue » ces derniers jours. Du coté de Netease, on espère surtout beaucoup de la reprise des négociations avec Blizzard, après plus d’un an de brouille.