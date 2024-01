Jack Black jouera le rôle de Steve dans le film Minecraft

Si Deadline le dit, c’est que le contrat est forcément déjà signé, sans compter que l’acteur a confirmé l’information sur son compte Instagram. L’acteur et rockeur Jack Black, dont la carrière cinématographique a décollé après le film School of Rock, interprétera le rôle de Steve dans le film Minecraft. La présence de Jack Black au casting n’est pas une surprise tant l’acteur est un habitué des adaptations de jeux vidéo voire des jeux vidéos eux-même (par exemple dans l’excellent Brütal Legend de Double Fine).

L’autre information cachée dans cette révélation, c’est tout simplement le fait que la production du film Minecraft est toujours en cours alors que le projet a été annoncé en 2014 et que trois réalisateurs se sont déjà succédés (Shawn Levy, Rob McElhenney et Peter Sollett). La date de sortie du film avait bien été fixée au 4 avril 2025, mais dans cette atmosphère de chaos il était particulièrement facile d’imaginer le pire.

Hormis donc le cast voix et la présence de Black au générique, on ne sait toujours rien du synopsis du film Minecraft, même si un bout de scénario (peut-être abandonné depuis) avait été dévoilé en 2019, décrivant les aventures d’« Une adolescente et son improbable groupe d’aventuriers. Après que le malveillant Dragon Ender se soit lancé sur le chemin de la destruction, ce groupe doit sauver le magnifique et cubique Overworld « . Jared Hess (Napoleon Dynamite) serait en charge de la réalisation du film, tandis qu’en sus de Jason Momoa et de Jack Black, le cast est composé d’Emma Myers, Danielle Brooks, et Sebastian Eugene Hansen.