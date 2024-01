Tesla annonce avoir livré 1,8 million de véhicules en 2023, un record

C’est à la fois une réussite… et une petite déception. En 2023, Tesla a enregistré une croissance plus que significative de sa production et de ses livraisons de véhicules électriques (VE)… mais a aussi été confrontée à la concurrence beaucoup plus féroce de son rival chinois BYD. Lors de son traditionnel point d’étape, Tesla a annoncé avoir produit 1,846 million de véhicules électriques l’an dernier et en avoir livré 1,809 million, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2022. Sur le seul dernier trimestre de l’année, Tesla a produit 494 989 véhicules électriques et en a livré 484 507.

On rappellera ici que Tesla visait initialement un objectif de 2 millions de véhicules en 2023, objectif revu à la baisse lors de la séance d’appel aux résultats d’octobre 2023. La firme d’Elon Musk a tout de même (largement) dépassé les attentes des analystes lors du quatrième trimestre 2023. Le gros de la production et des livraisons de Tesla est composé de Model 3 et de Model Y, y compris le Model 3 « Highland » qui a été mis à jour récemment. Tesla a vendu « seulement » 18 212 unités des autres modèles, dont le Model S et le Model X. Il n’y a pas encore de chiffres de vente disponibles pour le Cybertruck.

Malgré la bonne forme de Tesla, la concurrence s’intensifie : en Chine, qui est l’un des principaux marchés de Tesla, BYD s’est imposé comme un concurrent sérieux et a annoncé récemment la vente de 3,02 millions de véhicules électrifiés en 2023. Ce résultat global comprend 1,6 million de voitures entièrement électriques (donc concurrentes directes des modèles de Tesla) et 1,4 million d’hybrides, ces modèles étant pour la plupart commercialisés à des prix inférieurs à ceux des véhicules Tesla.