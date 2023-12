ISS : la Russie se désengagera de la station spatiale dès 2026

La Russie s’était pourtant engagée jusqu’en 2028. Finalement les tensions croissantes entre Washington et Moscou ont eu raison de la bonne volonté des scientifiques : le Roscosmos, l’agence spatiale fédérale russe, vient en effet d’annoncer que les Etats-Unis et la Russie poursuivraient leur partenariat croisé sur l’ISS « jusqu’en 2025 inclus », l’objectif étant de« maintenir la fiabilité de l’ISS dans son ensemble ».Deux ans de plus donc, deux ans à peine durant lesquels les Etats-Unis vont devoir trouver une solution au retrait désormais probable de la Russie à partir de 2026.

La Station Spatiale Internationale poursuivra t-elle sa course en orbite au delà de 2030 ? Pas sûr…

Pour rappel, le directeur de Roscosmos, Yuri Borisov, avait annoncé il y a quelques mois que la Russie se retirerait de l’ISS après 2024, tous les efforts étant désormais tournés vers la création d’une station spatiale russe, sans compter les collaborations possibles avec la Chine (qui dispose de sa propre station spatiale). Face à la menace de ce retrait à court terme (2024, c’est demain), les Etats-Unis plancheraient déjà sur un moyen de garder le contrôle de l’ISS sans les propulseurs russes. La NASA compte ainsi garder l’ISS en fonctionnement jusqu’en 2030, si tant est qu’une nouvelle administration à la tête du pays ne rebatte les cartes une fois de plus.