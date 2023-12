Warner Bros. Discovery envisagerait une fusion avec Paramount, voire un rachat

Le secteur du streaming est en mutation permanente, et les plus gros changement sont encore sans doute à venir. Selon des informations relayées par Axios, Warner Bros. Discovery envisagerait une fusion avec un autre titan de l’industrie, Paramount. Une rencontre cruciale a réuni récemment David Zaslav, le CEO de Warner Bros. Discovery, et Bob Bakish, son homologue chez Paramount. L’objet de cette réunion, qui s’est tenue dans le quartier général de Paramount à Times Square, portait sur les synergies potentielles entre les deux sociétés. Un aspect notable de cette collaboration pourrait être l’intégration des plateformes de streaming Max et Paramount Plus, dans le but de se positionner efficacement face à des géants tels que Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus.

Ce nouveau développement intervient dans un contexte d’augmentation continue des tarifs des services de streaming (et chez l’ensemble des acteurs du secteur). Bien que les contours exacts de l’accord restent encore flous, une source a indiqué à Axios que deux options étaient envisageables, soit une fusion entre les sociétés sus-nommées, soit un rachat de Paramount ou de National Amusements (la maison mère de Paramount) par Warner Bros. Discovery. Sollicitée pour un commentaire, la Federal Trade Commission,, n’a pas souhaité s’exprimer sur cette éventuelle fusion.

Si elle devait se concrétiser, cette fusion pourrait transformer radicalement le paysage de l’industrie du divertissement et du streaming, notamment après la fusion majeure entre Warner Bros. Discovery et Discovery l’année dernière. Le secteur du streaming est en voie de concentration massive, une évolution malheureusement logique sachant que les utilisateurs ne peuvent plus payer pour une myriade de services facturés de plus en plus chers.