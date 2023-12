Wondershare Recoverit : l’utilitaire pour récupérer toutes les données perdues (vidéos, photos, mails, fichiers, etc.)

Cette fois, c’est la boulette : vous avez par inadvertance effacé le mauvais répertoire, ou pire encore, formaté le mauvais disque dur, celui qui contenait toutes les vidéos de votre beau mariage ou de vos dernières vacances avec votre chère et tendre. Inutile de vous arracher les cheveux ou de massacrer votre clavier de rage (qui n’y est pour rien le pauvre), car il existe un utilitaire capable de se sortir de situations de ce type : Wondershare Recoverit. Et le moins que l’on puisse dire est que Wondershare Recoverit ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il s’agit de récupérer du diable Vauvert (ou plutôt des tréfonds de votre disque dur), des données de toutes sortes.

C’est bien simple, Wondershare Recoverit peut absolument TOUT récupérer, soit plus de 1000 formats de fichiers ou système de fichiers (NTFS, FAT, HFS+ et APFS) reconnus par le logiciel, et ce sur plus de 2000 appareils ou supports de stockage (disque dur, clé USB, SSD, disque dur externe, lecteur de stylo, caméra d’action, drone, dashcam, caméscope, lecteur vidéo/musique, etc.). Plus de 500 scénarios de « pertes » ont été prévus par le logiciel, de la simple suppression accidentelle au formatage de la mauvaise unité de stockage jusqu’aux cas les plus sensibles comme la corruption de l’appareil ou l’attaque virale, etc. Et dans 95% des cas, les fichiers sont récupérés voire… réparés.

Car Wondershare Recoverit ne se contente pas d’être le récupérateur ultime ; le logiciel peut aussi réparer les fichiers corrompus ou rassembler les fragments de vidéos/photos Ultra HD, 4K, 8K ! Avec sa technologie logicielle brevetée et son mode double balayage (pour vraiment gratter tous les recoins de vos unités de stockage), Wondershare Recoverit peut affronter tous les cas de figure possible (récupération de vidéos/photos, récupération de disque dur, de cartes mémoire ou de clefs USB, de système corrompu suite à un crash, de données sur NAS ou sur Linux, etc.). Virus, crash système, perte de partition, corruption de disque, rien ne résiste à Recoverit. Un vrai champion de la récupération de données ! Pour ne rien gâcher, cette efficacité est à portée de clics tant l’interface du logiciel se veut accessible et utilisable par tout un chacun, sans une longue séance d’apprentissage préalable.

Et si vous doutiez encore des performances de cet utilitaire vraiment plus qu’utile, sachez que Wondershare Recoverit, c’est tout de même 20 ans d’expérience dans son domaine d’expertise, que des dizaines de brevets protègent les multiples fonctions innovantes du logiciel et que l’outil a été adoubé par un grand nombre de médias spécialisés dans la tech ou l’informatique. Bref, une valeur (très) sûre, et surtout un indispensable pour quiconque manipule quotidiennement ou régulièrement de gros volumes de données. Cela tombe bien, l’éditeur vous propose même une version d’essai gratuite du logiciel.

Enfin, il est bon de rapeller que WonderShare Recoverit fonctionne à partir de macOS Yosemite (10.10), ou sur Windows.

👉 Essayer Wondershare Recoverit gratuitement

[Sponso]