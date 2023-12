Elon Musk assure que Tesla travaille toujours sur une voiture électrique à 25 000 dollars (oui mais…)

Un monde plus écolo grâce à l’électrification des moyens de transport, c’est pour l’instant surtout un monde destiné aux catégories de la population financièrement les plus aisées. Et ce ne sont pas les tarifs des véhicules électriques actuels qui risquent de changer la donne. Le numéro du marché de la VE, Tesla, avait pourtant promis de proposer un véhicule réellement accessible au plus grand nombre… avant d’abandonner le projet. Une nouvelle fois interrogé sur le VE « cher », Elon Musk a rétorqué : « Nous travaillons évidemment sur un véhicule électrique à faible coût qui sera fabriqué à très grande échelle. Nous sommes assez avancés dans ce projet ». Et pour les sceptiques, Elon Musk assène : « Je passe en revue les plans de la chaîne de production chaque semaine. Et je pense que la révolution industrielle que représentera cette voiture va époustoufler les gens. »

“We’re working on a low cost EV that will be made in very high volume. I review the production line plans every week…. It’s not like any car production line that anyone has ever seen. The first production line is in Texas. Mexico will be the second” HUGE! pic.twitter.com/SCWdiXLBg2 — Ramy (@TeslaXplored) December 5, 2023

On serait « évidemment » tenté de croire Musk sur parole, mais le revirement de Tesla sur le sujet n’incite pas vraiment à l’optimisme, d’autant que Musk avoue que la fabrication en série d’un tel véhicule oblige en quelque sorte à tout changer : « C’est un niveau de technologie de production qui est bien en avance sur n’importe quelle usine automobile sur Terre. Le premier produit sera ici, dans la Gigafactory du Texas. » Elon a beau se montrer ultra optimiste, on comprend sans peine que mettre sur pied une nouvelle usine capable d’abaisser les coûts de production, et donc le prix final d’une Tesla, prendra encore du temps. Sans doute beaucoup de temps. On est aussi en droit de se méfier des effets d’annonce de Tesla dès lors qu’il s’agit du prix de ses nouveau véhicules. Le Cybertruck est un bon exemple du grand écart entre les promesses de Tesla et le réel. Le pickup électrique était initialement annoncé à 40 000 dollars dans sa version standard, mais il faudra débourser finalement 61000 dollars pour s’en procurer un.