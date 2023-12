Meta Quest 2 & 3 : Meta retire les notifications iOS et Android avec la V60.0

Meta déploie en ce moment même la mise à jour v60.0 pour ses casques Meta Quest 2, Meta Quest 3 et Meta Quest Pro. Au programme, une amélioration des performances CPU (+34%) et GPU (+19%) pour le Meta Quest Pro, 3 nouveaux environnements Horizon Home, une connexion Bluetooth améliorée, l’accès anticipé pour le Quest 3, une navigation sécurisée, et surtout, le chiffrement end-to-end des sauvegardes dans le cloud. Du tout bon en somme…enfin presque.

« Presque », car au passage, Meta retire une fonction pourtant très utile : désormais, les casques Meta Quest 2, Quest 3 et Quest Pro ne pourront plus recevoir les notifications iOS et Android, ce qui signifie que pour consulter les notifs de son smartphone, il faudra obligatoirement passer en mode Passthrough (surtout, on ne saura pas que l’on est notifié une fois sous le casque, ce qui peut s’avérer extrêmement gênant pour des usages plus professionnels). Sachant que le Passthrough est quasiment inutilisable sur le Quest 2 (en noir et blanc et résolution très faible), la perte de cette fonction sera sans doute très critiquée par les propriétaires de ces casques.