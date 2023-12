GTA 6 : la durée de la bande-annonce dévoilée et un lien pour la voir

C’est demain, 5 décembre 2023, que Rockstar proposera la première bande-annonce pour Grand Theft Auto VI (GTA 6). 24 heures avant ce qui est bien parti pour être le trailer de jeu vidéo le plus attendu, des détails font leur apparition sur la durée et un lien pour voir la vidéo.

Rockstar a partagé le lien YouTube qui permettra de voir le trailer de GTA 6. Le partage a eu lieu sur son compte X (ex-Twitter) et les autres réseaux sociaux. Il s’agit d’un compte à rebours avec l’image partagée auparavant qui apparaît en fond.

Watch Trailer 1 on YouTube

Tuesday, December 5 at 9AM EThttps://t.co/RUm0ZIuFae https://t.co/7HXtWEfCkg

