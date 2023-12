Au vu de ce premier trailer, le spectateur devra assumer l’aspect très régressif d’un métrage qui ne semble pas s’être embarrassé de cohérence scénaristique. Godzilla x Kong: The New Empire est là pour tout fracasser avec ses bestioles géantes, et tant pis si la mise en scène a quitté depuis longtemps le chat. Adam Wingard, qui était déjà à la baguette du précédent opus, est une nouvelle fois la réalisation de cet énième embranchement du Monsterverse. On notera au passage que la série Monarch, diffusée actuellement sur Apple TV+, sert de trait d’union entre les deux films. C’est aussi rebelotte pour le casting, avec la présence à l’écran de la pétulante Rebecca Hall, de Brian Tyree Henry et de Kaylee Hottle. Et parce que tout est possible décidément dans ce genre de film, Godzilla lutte contre les préjugés sexistes en crachant du rose tandis que King-Kong passe en mode cyber avec une main robotique super-puissante. Pourquoi ? Parce que !

Le nouveau super-méchant super-primate du film, Scar King, est un orang-outan géant encore plus grand et plus badass que Kong. Heureusement, Kong et Godzilla ont fait la paix au bar du coin et sont devenus potes au point de castagner Star King comme un tandem de catcheurs. Godzilla x Kong: The New Empire tentera d’écraser le box-office à partir du 10 avril 2024.