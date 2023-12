Un nuage d’atomes en tant que cosmologie alternative

Notre univers, depuis sa création jusqu’à son fonctionnement, recèle de nombreux secrets. Et si son échelle rend bien complexes les expériences que nous souhaiterons y faire, certains testent des méthodes particulièrement ingénieuses pour arriver à leurs fins. C’est le cas d’une équipe de chercheurs du Kirchhoff Institut für Physik, en Allemagne. Les scientifiques ont créé une simulation de ce à quoi aurait pu ressembler l’univers peu après sa création. Ils basent leur travail sur un champ quantique à l’aide d’aimants et de lasers, qui contrôlent un échantillon d’atomes de potassium-39 maintenu proche du zéro absolu.

Jusqu’ici, les expériences sont principalement centrées sur la courbure de l’univers. Le nôtre est considéré comme « plat ». Mais s’il suivait une courbe « positive », le voyage en ligne droite dans n’importe quelle direction ramènerait au point de départ. L’équipe contrôle ainsi sa simulation en gardant le potassium-39 dans une cellule de verre. Elle contrôle ensuite son comportement à l’aide d’aimants et des lasers. Une fois refroidi à une température entre 40 et 60 nanokelvins, le potassium entre dans un état quantique précis : un condensat de Bose-Einstein, fonctionnant comme une seule megaparticule. Une fois l’expérience finie, l’équipe termine par une photo. En mettant une lumière particulière, les chercheurs peuvent déduire la densité des atomes et sa distribution. Une fois ces données obtenues, ils peuvent passer à l’analyse statistique pour en tirer les informations obtenues. Les premiers tests pour courber ce « microvers » ont été concluants. Et s’il s’avère que cette méthode permet de réellement simuler notre univers, elle a encore bien des choses à nous apprendre.