Les apps Meta toujours dangereuses pour les plus jeunes

Après s’être fait épingler plusieurs fois sur le sujet à une autre époque où on l’appelait Facebook, Meta est à nouveau dans la tourmente en ce qui concerne ses mesures pour protéger les plus jeunes. C’est du moins ce qu’avance le Wall Street Journal, qui met en avant plusieurs exemples où le réseau social est utilisé pour nuire aux enfants. Ce rapport a attiré l’attention de l’UE et de ses organismes de régulation. Le journal affirme avoir mené son enquête en collaboration avec le Canadian Center for Child Protection, et les résultats sont pour le moins inquiétants.

On a par exemple constaté que les réseaux sociaux recommandent des groupes Facebook et autres hashtags Instagram relatifs à la promotion de l’exploitation d’enfants. Toujours d’après ces tests, Meta a répondu bien lentement aux signalements de ces contenus. De plus, les algorithmes aident les utilisateurs avides de ce genre de publications à se retrouver et les partager. Le centre canadien parle par exemple de comptes Instagram à 10 millions de followers proposant des livestreams d’abus sexuels sur mineurs. Et ce des mois après un signalement. De même, Meta aurait initialement refusé de fermer un groupe Facebook public sobrement baptisé « Incest ». L’entreprise a cependant fini par clore définitivement les accès au groupe en question.

Meta a mis à jour son site, affirmant que ses systèmes internes visent à restreindre les accès des « adultes potentiellement suspects ». L’entreprise aurait également « étendu sa liste existante de termes relatifs à la sécurité des enfants, avec des phrases et emojis à traquer ». Elle évoque aussi le machine learning, utilisé pour dénicher des nouveaux termes qu’utiliseraient ces prédateurs.