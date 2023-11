The Boys: Mexico : un troisième spin-off sera produit par Diego Luna (Andor) et Gael García Bernal

Enorme succès critique et public (sans même parler des audiences stratosphériques), la série the Boys est devenus une énorme machine à rétention, au point que la série des super-héros « pas très nets » a déjà eu droit à deux spin-off, The Boys Presents : Diabolical (2022) et Génération V (2023). Et ce n’est pas fini, car Deadline nous informe qu’un troisième spin-off est en route, The Boys : Mexico, et que ce dernier aura pour producteurs exécutifs Diego Luna et Gael García Bernal. Si l’on connait García Bernal pour ses nombreux rôles à l’écran, Diego Luna n’est pas non plus un inconnu puisque ce dernier est l’acteur principal de la série Andor.

Gael García Bernal et Diego Luna seraient les producteurs exécutifs du prochain spin off de The Boys

Le showrunner de ce spin-off est Gareth Dunnet-Alcocer, à qui l’on doit le scénario de Blue Beetle (hum…), mais Prime Video recherche un co-showrunner pour épauler Alcocer dans sa tâche. Aucun détail n’a fuité concernant l’intrigue, et l’on ne sait donc pas où se situera l’action de la série par rapport à la chronologie actuelle de The Boys. Le casting serait en cours de composition, et Luna et García Bernal seraient tous deux disposés à apparaitre dans la série… mais dans des petits rôles. Quant au tournage, il est bien sûr prévu qu’il se déroule au Mexique.