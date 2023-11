Samsung propose son navigateur Internet sur les PC Windows

Samsung Internet est un navigateur qui est désormais disponible au téléchargement sur les PC Windows. Il était jusqu’à présent proposé sur les smartphones et tablettes Android, dont les Galaxy évidemment.

Samsung Internet est disponible sur Windows

En l’état, le navigateur Samsung Internet sur Windows est assez basique. Il s’appuie sur Chromium (comme de nombreux navigateurs) et propose des performances mitigées par rapport à la concurrence. Qui plus est, il n’est pas possible d’installer des extensions. Une option est présente et renvoie les utilisateurs vers le Chrome Web Store, mais le bouton pour télécharger les extensions est grisé.

Un avantage concerne les utilisateurs qui ont déjà un appareil Samsung. En effet, il est possible de se connecter avec son compte Samsung et donc de synchroniser les données. Ainsi, vos favoris du smartphone ou de la tablette se synchronisent avec le navigateur sur PC, et inversement.

Selon les premiers retours d’utilisateurs, le vrai problème avec la version actuelle touche les performances. L’expérience n’est pas réellement fluide, notamment pour ceux qui un écran avec un taux de rafraîchissement élevé et ne rencontrent pas un problème particulier avec Chrome. Samsung doit réellement faire le nécessaire à ce niveau pour s’améliorer et se mettre au niveau des concurrents, voire être au-dessus d’eux.

Si vous avez un PC Windows, vous pouvez télécharger le navigateur Samsung Internet depuis le Microsoft Store. Le téléchargement est gratuit.