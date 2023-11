Le prochain Alien situera son action entre le premier et le second film de la franchise !

C’est une grosses surprise, une surprise à même de réconcilier de nombreux fans déçus par les deux derniers opus de Ridley Scott (que votre serviteur n’a pas trouvé si mauvais, ceci dit en passant). Le prochain film Alien réalisé par Fede Alvarez, qui s’intitulerait à priori « Alien: Romulus », ne sera pas une simple ou un spin-off comme les films précédent de la franchise. Cailee Spaeny, l’une des stars du film, a lâché une grosse info dans les colonnes de Variety : « Il (le film d’Alvarez, Ndlr) est censé se situer entre le premier film et le deuxième film », a ainsidéclaré l’actrice. « Ils ont ramené la même équipe que celle d’Aliens, le film de James Cameron. Les mêmes personnes qui ont construit ces xénomorphes sont venues construire les nôtres. Ça a donc été vraiment incroyable de voir le design original avec les personnes originales qui ont travaillé sur ces films pendant plus de 45 ans et qui y ont consacré une grande partie de leur vie ».

Si l’information est confirmée, cela signifie que l’action de cet Alien Romulus se situera à un moment du récit où Ripley (Sigourney Weaver) est encore dans l’hyperespace après son combat courageux contre le xénomorphe. On peut aussi tout à fait imaginer que le scénario expliquera comment la base spatiale s’est retrouvée envahie dans l’Aliens de James Cameron. Alien : Romulus sortira en salles le 16 août 2024, si rien ne vient perturber la production du film d’ici là (au hasard, pandémie, grève des acteurs, crise économique majeure, etc.)