En Suède, Tesla obtient gain de cause contres les grévistes qui bloquent ses plaques d’immatriculation

Tesla vient de gagner son bras de fer en Suède. Le constructeur avait intenté des poursuites contre l’Agence suédoise des transports et le service postal suédois afin de tenter de mettre fin à une grève majeure des travailleurs dans le pays. Cette action en justice faisait suite à la grève d’un mois des postiers suédois, ces derniers refusant de distribuer le courrier de Tesla et d’assurer les livraisons de plaques d’immatriculation des véhicules de la marque.

Pour contextualiser, les postiers avaient décidé de se montrer solidaires avec les mécaniciens eux aussi en grève à cause de leur contrat avec Tesla qui rendrait leur situation professionnelle trop fragile. Cette grève a gravement affecté la disponibilité des plaques d’immatriculation destinées aux nouveaux modèles de Tesla, la réglementation en vigueur en Suède exigeant leur livraison via le service postal.

Les poursuites diligentées par Tesla visaient aussi à faire pression sur l’agence suédoise de transport afin que cette dernière autorise la collecte directe des plaques d’immatriculation et récupère les plaques actuellement détenues par le service postal. Un tribunal de Norrköping s’est donc prononcé en faveur du géant américain, et les juges ont donné 7 jours à l’agence suédoise de transport pour autoriser la récupération des plaques, sous peine d’amende. Comme on peut s’en douter, cette décision de justice ne met pas fin à la grève, qui s’est largement intensifiée depuis que les dockers, les concessionnaires automobiles et les postiers sont rentrés dans le mouvement.