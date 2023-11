Taika Waititi s’inspirera de l’Empire Contre Attaque pour son propre film Star Wars

Il est toujours préférable de s’inspirer des meilleurs. Lors de sa récente participation au Kelly Clarkson Show, le réalisateur Taika Waititi a révélé qu’il s’inspirait des premiers films Star Wars pour son propre métrage sur le franchise culte. : « Je développe [le film Star Wars] depuis quelques années (3 ans, Ndlr), et je pense que pour n’importe quel film, mais celui-là en particulier, c’est quelque chose que j’aimerais vraiment réussir, donc je ne veux pas me précipiter. Cela va bouillonner de tous les côtés… Je veux capturer cette joie et ce divertissement de ces premiers films comme L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi et tous ceux-là, alors j’essaie de comprendre cela. »

L’Empire Contre-Attaque : la scène mythique de combat au sabre laser entre Luke Skywalker et Dark Vador

Si Le Retour du Jedi reste en effet l’épisode le plus joyeux, c’est bien le 5ème épisode de la série Star Wars globale, L’Empire contre-attaque, qui est louée par tous les amateurs de la franchise (et les amateurs de S.F au passage) pour la qualité de son scénario de sa mise en scène, ainsi que son grand nombre de scènes cultes (comme la scène où Dark Vador annonce qu’il est le père de Luke Skywalker). Co-écrit par George Lucas et Lawrence Kasdan et réalisé par Irvin Kershner, L’Empire Contre Attaque reste LE film Star Wars le plus accompli et l’on espère sincèrement que Taika Waititi ne s’n inspirera pas seulement pour capturer « cette joie et ce divertissement ». et à vrai dire, la carte de visite que constitue le film Thor : Ragnarok et Thor : Love and Thunder n’est pas forcément des plus rassurantes. Le film Star Wars de Taika Waititi n’a pas encore de date de sortie.