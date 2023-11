ByteDance (TikTok) abandonnerait le marché du jeu vidéo

On s’en doutait un peu depuis les dernières annonces de licenciements : ByteDance, le développeur et éditeur de TikTok, connait des jours difficiles, au point que le géant chinois aurait pris la décision d’abandonner le marché du jeu vidéo. Malgré le succès de Marvel Snap, un GAAS mobile de sa filiale JV Nuverse, et le rachat de Moonton Technology pour 4 milliards de dollars, TikTok n’est jamais parvenu à se faire une place conséquente sur un secteur il est vrai dominé de la tête et des épaules par Tencent.

Face aux mauvais résultats, ByteDance annonce une restructuration (comprendre un plan de licenciement) de Nuverse : « Nous examinons régulièrement nos activités et procédons à des ajustements afin de nous concentrer sur les domaines de croissance stratégique à long terme. À la suite d’un examen récent, nous avons pris la décision difficile de restructurer nos activités de jeux »

Pour Reuters, cette déclaration n’est que de façade : ByteDance aurait déjà pris la décision de quitter le marché du jeu vidéo ! Les conséquences seraient déjà lourdes au plan social et créatif, avec des centaines de salariés mis à la porte et tous les titres encore en développement arrêtés à la fin de l’année. Pire encore, les jeux déjà publiés par Nuverse devront se trouver de nouveaux éditeurs. On se doute qu’il y aura des candidats pour récupérer le très juteux Marvel Snap ou le non moins populaire One Piece Blood Routes.