Cult of the Lamb : une grosse mise à jour arrive avec Sins of the Flesh

Cult of the Lamb, le petit roguelike trop mignon et gore à sa façon, continue de s’étoffer. Après une sortie réussie bien qu’un peu chiche en contenu, le studio Massive Monster prépare apparemment une nouvelle mise à jour majeure (et gratuite !) : Sins of the Flesh. On ne sait pas encore grand chose à son sujet. Les développeurs nous promettent cependant « de nouvelles fonctionnalités, histoires, et plus encore ! ».

Cependant, si on peut se fier à la petite illustration accompagnant la publication X, ainsi qu’au titre de la mise à jour, le pêché charnel devrait être au centre de l’expérience. Plus qu’un thème mature et une nouvelle occasion de montrer nos cultistes occupés à enfreindre les lois de la nature, on peut y voir un moyen de créer de nouveaux cultistes. Mieux encore, de tenter de choisir les traits et caractéristiques de potentiels enfants ! L’eugénisme en tant que fonctionnalité de base, voilà qui devrait apporter des dizaines d’heures de jeu supplémentaires. Cette nouvelle mise à jour devrait arriver sur les supports habituels PC et console dans quelques mois, au début de l’année prochaine.