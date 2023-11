Les bactéries se transmettent des « souvenirs »

Souvik Bhattacharyya et son équipe de chercheurs viennent de faire une découverte pour le moins déroutante. Malgré l’absence de cerveau, de neurones et de système nerveux, les bactéries seraient capables de créer un équivalent de souvenirs, qu’elles arriveraient à passer aux générations suivantes. L’équipe a travaillé sur des bactéries E. coli pour arriver à cette conclusion. Ces dernières semblent effectivement utiliser les niveaux de fer pour activer certains comportements.

Une expérience consistait à appliquer différentes bactéries sur une nouvelle surface. Celles contenant le moins de fer parvenaient plus facilement à « s’étaler » sur la surface en question, tandis que celles en contenant le plus restaient sur place et formaient un biofilm. Les tests suivants ont démontré que quatre générations de bactérie plus tard, le comportement était toujours présent. Si la découverte peut sembler mineure, elle pourrait représenter le premier pas vers de nouvelles méthodes pour lutter contre les infections bactérielles. Les chercheurs y voient par exemple un moyen de gérer plus efficacement la résistance aux antibiotiques grâce aux marqueurs de fer ainsi établis. De plus, ces « souvenirs » devraient permettre d’anticiper les comportements, et donc de lutter plus efficacement.