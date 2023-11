Innovation hydrogène : un moteur révolutionnaire pour l’ère de l’automobile écologique

Des chercheurs sud-coréens ont effectué une percée significative dans le domaine de l’automobile écologique en développant un moteur de deux litres fonctionnant entièrement à l’hydrogène. Ce moteur, issu d’une collaboration entre l’Institut coréen des machines et des matériaux (KIMM) et la Hyundai-Kia Motor Company, adopte une approche novatrice par son système d’injection directe d’hydrogène.

Un moteur à hydrogène innovant

Ce système d’injection directe injecte de l’hydrogène à une pression supérieure à 30 bars directement dans la chambre de combustion. Ce processus diffère notablement des méthodes conventionnelles, en utilisant un pré-mélange de combustion qui permet une combustion ultra-faible. Cette technologie offre plusieurs avantages, notamment une efficacité accrue sans perte de pompage, car la quantité de carburant injecté contrôle le rendement sans étrangler l’air d’admission. De plus, l’absence d’hydrogène gazeux dans le tuyau d’admission élimine le risque de retour de flamme, un problème fréquent dans les moteurs à hydrogène.

En termes d’émissions et d’efficacité, le nouveau moteur à hydrogène représente une avancée majeure. La réduction de la température de combustion entraîne de faibles émissions de NOx, contribuant ainsi à un meilleur rendement thermique, particulièrement dans des situations de charge partielle. Comparé aux moteurs à essence, il permet une réduction drastique des émissions de dioxyde de carbone (98 %) et de particules fines (90 %), se conformant aux normes rigoureuses de l’Union européenne pour les voitures à zéro émission. De plus, ce moteur atteint un rendement thermique impressionnant de 40 % tout en émettant des oxydes d’azote inférieurs à 15 ppm, et ce, même sans système de post-traitement des gaz d’échappement. Malgré son potentiel révolutionnaire, des tests à grande échelle sont nécessaires pour confirmer la durabilité de cette technologie sur le long terme.

Cette innovation s’inscrit dans un contexte mondial où la transition vers des sources d’énergie plus propres est essentielle pour atteindre la neutralité carbone. En optimisant l’utilisation de l’hydrogène, un carburant vert par excellence, ce moteur représente un pas de géant vers un avenir automobile plus durable et respectueux de l’environnement

Les détails de leurs recherches sont publiés dans la revue Science Direct.