Les films et séries qui arrivent sur Netflix en décembre 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en décembre 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Sweet Home: Season 2 – Sweet Home: Saison 2

Date : 01/12

Synopsis : Monstre, humain ou les deux : qui toque à la porte ? Les enjeux sont plus élevés que jamais alors que les différences s’estompent et que personne n’est à l’abri d’une contamination.

Welcome to Samdal-ri – Retour à Samdal-ri

Date : 02/12

Synopsis : Après avoir frôlé le soleil de trop près, Sam-dal perd tout et retourne à ses humbles origines. Les lendemains apaisants d’une ascension et d’une chute…

Blood Coast – Pax Massilia

Date : 06/12

Synopsis : Alors qu’un violent dealer tente de prendre Marseille, un flic aux méthodes douteuses et son équipe de têtes brûlées accueillent une nouvelle recrue, qui n’est pas là par hasard.

Analog Squad

Date : 07/12

Synopsis : Ayant appris la maladie de son père, avec qui il n’avait plus aucun contact, un quadragénaire se crée une fausse famille afin de renouer avec lui avant qu’il ne soit trop tard.

I Hate Christmas: Season 2 – Je déteste Noël : Saison 2

Date : 07/12

Synopsis : C’est à nouveau la période des fêtes de fin d’année, mais cette fois-ci, Gianna est amoureuse et prête à vivre pleinement l’esprit de Noël… malgré quelques complications.

My Life With the Walter Boys – Ma vie avec les Walter Boys

Date : 07/12

Synopsis : Quand une tragédie bouleverse sa vie, une ado emménage avec la grande famille de sa tutrice dans une petite ville où elle apprend beaucoup sur l’amour, l’espoir et l’amitié.

High Tides – Knokke Off : Jeunesse dorée

Date : 07/12

Synopsis : Au cours d’un été tendu sur la côte belge, un groupe d’amis fortunés fait face aux dures réalités de l’âge adulte tout en se débattant entre amours et pressions sociétales.

Single’s Inferno: Season 3 – Sauve qui pécho ! : Saison 3

Date : 12/12

Synopsis : Un nouveau groupe de célibataires part chercher l’amour sur une île lointaine. Au terme de ce séjour plein de passions et d’émotions, les candidats atteindront-ils le nirvana ?

1670

Date : 13/12

Synopsis : Dans cette comédie satirique, un noble farfelu cherchant à devenir la personnalité la plus célèbre de Pologne doit jongler entre querelles familiales et conflits avec des paysans.

Car Masters: Rust to Riches: Season 5 – Car Masters : De la rouille à l’or : Saison 5

Date : 13/12

Synopsis : De nouveaux membres rejoignent l’équipe du Gotham Garage, qui se prépare à passer la vitesse supérieure. Mais pour cela, il va falloir travailler dur et faire preuve de créativité.

The Influencer

Date : 13/12

Synopsis : Après un coup d’éclat raté sur les réseaux sociaux, une influenceuse doit se refaire une réputation tout en trouvant sa voie dans l’univers numérique impitoyable.

As the Crow Flies: Season 2 – Les Ailes de l’ambition : Saison 2

Date : 14/12

Synopsis : Pour survivre dans le monde impitoyable des médias, Aslı et Lale doivent continuer à lutter, affronter de nouvelles difficultés et sortir des sentiers battus.

The Crown: Season 6 Part 2 – The Crown : Saison 6 : Partie 2

Date : 14/12

Synopsis : Alors que le Commonwealth est transformé à tout jamais, la reine Élisabeth II repense à sa vie et à son héritage, ouvrant la voie à ses successeurs Charles et William.

Yu Yu Hakusho

Date : 14/12

Synopsis : Mort dans un acte de bravoure et d’altruisme, le jeune voyou Yusuke Urameshi est choisi comme détective de l’au-delà pour enquêter sur des affaires mettant en cause des yokai dévoyés.

​Carol & The End of The World – Carol et la fin du monde

Date : 15/12

Yoh’ Christmas – Yoh! Christmas

Date : 15/12

Synopsis : Toujours célibataire à 30 ans, Thando subit la pression de sa famille. Elle s’invente alors un petit ami pour Noël. Seul problème : il ne lui reste que 24 jours pour le trouver !

Love is Blind Brazil: After the Altar – Love Is Blind : Brésil – Oui, et après ?

Date : 20/12

Synopsis : Drames, retours de flammes et adieux définitifs sont au rendez-vous dans cet épisode spécial retrouvailles de « Love Is Blind : Brésil » avec des candidats des saisons passées.

Cindy la Regia: The High School Years – Cindy la Regia : Les années lycée

Date : 20/12

Synopsis : La jeune Cindy rêve de conquérir le monde. Mais d’abord, elle doit survivre au lycée et affronter la haute société de San Pedro, sa ville natale.

Like Flowers in Sand – Du sable nous renaîtrons

Date : 20/12

Synopsis : Les aléas de la vie réunissent l’ancien lutteur prodige Baek-du et la persécutrice de son enfance Yu-gyeong. Une comédie romantique sur le thème du bonheur envers et contre tout.

Gyeongseong Creature: Season 1 Part 1 – La Créature de Kyŏngsŏng

Date : 22/12

Synopsis : Dans le sombre Séoul colonial de 1945, un entrepreneur et une enquêtrice luttent pour leur survie et affrontent un monstre engendré par la cupidité humaine.

The Manny – Gabriel et ses petits démons

Date : 24/12

Synopsis : En pleine panique, une cadre supérieure embauche un cow-boy comme nounou. Elle ne se doute pas qu’il va révolutionner sa conception des rôles de genre… et de l’amour.

Berlin

Date : 29/12

Synopsis : À une période faste de sa vie, avant les événements de « La casa de papel », Berlin réunit de talentueux équipiers à Paris pour préparer l’un de ses cambriolages les plus ambitieux.

FILMS

Christmas as usual – Noël comme si de rien n’était

Date : 06/12

Synopsis : Noël sombre dans le chaos lorsque Thea ramène son fiancé Jashan chez elle et que les origines indiennes de ce dernier se heurtent aux traditions norvégiennes de sa famille.

NAGA

Date : 07/12

Synopsis : Coincée dans le désert après une fête secrète, une jeune femme doit affronter un chameau rancunier et d’autres dangers pour espérer rentrer chez elle avant le couvre-feu.

The Archies

Date : 07/12

Synopsis : Dans l’Inde des années 60, Archie et sa bande découvrent l’amour, l’amitié et l’avenir de Riverdale, tandis que des promoteurs immobiliers cherchent à détruire un parc magnifique.

Blood vessel – La Traversée sauvage

Date : 08/12

Synopsis : Six jeunes fuient une ville détruite par une marée noire en s’embarquant clandestinement sur un mystérieux navire… ignorant tout des dangers qui les attendent.

Leave the World Behind – Le Monde après nous

Date : 08/12

Synopsis : Une famille qui rêvait d’une pause dans une luxueuse maison de location plonge en plein chaos après une cyberattaque qui neutralise tout appareil – et l’irruption de deux inconnus.

Chicken Run: Dawn of the Nugget – Chicken Run : La menace nuggets

Date : 15/12

Synopsis : Face aux manigances suspectes de la ferme voisine, une bande de poulets audacieux se fédère pour se protéger d’une nouvelle et inquiétante menace… au risque d’y perdre quelques plumes.

Familia

Date : 15/12

Synopsis : Alors que les membres d’une famille discutent de l’avenir de leur magnifique oliveraie pendant un repas, la complexité de leurs relations apparaît, entre rires et aveux.

Maestro

Date : 20/12

Synopsis : Le récit de l’amour aussi grandiose que téméraire qui unira toute leur vie le chef d’orchestre et compositeur Leonard Bernstein et Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Rebel Moon — Part One: A Child of Fire – Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu

Date : 22/12

Synopsis : Une paisible colonie sur une lune lointaine est soudain menacée par les armées d’un tyran et place tous ses espoirs de survie entre les mains d’une mystérieuse inconnue.

A Vampire in the Family — Mon beau-frère est un vampire

Date : 24/12

Synopsis : Quand il apprend que son beau-frère est un vampire qui rêve de dominer le monde, un ancien joueur de football timoré rassemble tout son courage pour l’en empêcher.

Taming of the Shrewd 2 — Moi, apprivoisée ? Acte 2

Date : 20/12

Thank You, I’m Sorry

Date : 26/12

Synopsis : SSe retrouvant soudain seule en fin de grossesse, Sara reçoit un coup de main inattendu quand arrive Linda, sa sœur aînée avec qui elle était en froid.

DOCUMENTAIRES

World War II: From the Frontlines — 39-45 : L’humanité en guerre

Date : 07/12

Synopsis : Grâce à des images d’archives retravaillées et à des témoignages de toutes les forces en présence, cette série documentaire montre la Seconde Guerre mondiale comme on ne l’a jamais vue.

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only

Date : 12/12

Synopsis : De leurs débuts jusqu’au sommet de leur art, Kevin Hart et Chris Rock offrent un regard inédit sur les coulisses de leur amitié et de leur carrière.

Under Pressure: The U.S. Women’s World Cup Team – Coupe du monde de football : Les Américaines sous pression

Date : 12/12

Synopsis : Dans cette série documentaire, l’équipe américaine de football féminine essaie de décrocher son troisième titre consécutif lors de la Coupe du monde 2023 de la FIFA.

Se Eu Fosse: Luísa Sonza – Si j’étais Luísa Sonza

Date : 13/12

Synopsis : La chanteuse pop la plus clivante du Brésil s’ouvre sur ses amours, sa carrière, les controverses qu’elle suscite et la création de son nouvel album.

Face to Face with ETA: Conversations with a Terrorist – L’ETA en face : Entretien avec un chef historique

Date : 15/12

Synopsis : Josu Urrutikoetxea, également appelé Josu Ternera, accorde un entretien approfondi au journaliste Jordi Évole sur son implication au sein du groupe terroriste ETA.

Hell Camp: Teen Nightmare – Hell Camp : Le cauchemar des colos de redressement

Date : 27/12

Synopsis : Dans les années 80, des ados ingérables étaient expédiés dans un camp de thérapie en plein désert de l’Utah. Si les conditions étaient brutales, le personnel l’était encore plus.

STAND UP

Stavros Halkias: Fat Rascal

Date : 5/12

Synopsis : Dans ce stand-up cru, délirant et irrévérencieux, l’humoriste acerbe Stavros Halkias fustige, sans s’épargner, la culture technologique, les voyages en avion et le sexe.

Trevor Noah: Where Was I

Date : 19/12

Synopsis : Le nouveau stand-up de Trevor Noah.

Ricky Gervais: Armageddon

Date : 25/12

Synopsis : L’humoriste controversé Ricky Gervais tacle une société facilement offensée et trop susceptible dans ce spectacle sur la fin de l’humanité qui fait voler en éclats les tabous.

POUR LES ENFANTS

Dew Drop Diaries: Season 2 – Les Petits Carnets des Perles de rosée : Saison 2

Date : 04/12

Synopsis : Ouais, nous voici ! Athena, Phoebe et Eden reviennent pour aider leurs enfants à résoudre les problèmes du quotidien à grand renfort de paillettes, d’audace et de bienveillance.

Hilda: Season 3 – Hilda : Saison 3

Date : 07/12

Synopsis : Lors d’une visite chez sa grand-tante, Hilda se prend de passion pour les fées. Et la jeune exploratrice pourrait avoir plus de choses en commun avec ces créatures qu’elle ne le pense.

Supa Team 4: Season 2- La Team des 4 : Saison 2

Date : 21/12

Synopsis : Alors que M. Magedzee part en quête d’une source d’alimentation plus propre et plus verte, la Team des 4 recherche le diabolique Chusi. Trouveront-ils tous leur bonheur ?

Pokémon Concierge – La réceptionniste Pokémon

Date : 28/12