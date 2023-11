Killer Instinct : pour les 10 ans du titre sur Xbox, une version free-to-play et une Anniversary Edition blindée de contenus

Killer Instinct, la franchise de jeu de combat devenue emblématique de la Xbox One, fête ses 10 ans cette année. Histoire de souffler dignement les bougies de ce jeu de baston largement sous-côté, Killer Instinct aura droit à une mise à jour free-to-play qui servira surtout d’amuse bouche à la version payante Killer Instinct Anniversary Edition. Cette dernière, facturée 30 euros pour ceux qui ne disposent pas déjà Killer Instinct, proposera les 29 combattants du titre original, et bien sûr de très nombreux bonus (nouveaux costumes notamment). Uniquement pour la version free-to-play, les plus pressés pourront toujours verser un peu de leurs euros pour obtenir des KI Gold supplémentaires (la monnaie virtuelle du jeu).

Et donc, ceux qui possèdent déjà la version numérique de Killer Instinct (version Steam) ou Killer Instinct Definitive Edition pourront bénéficier gratuitement de Killer Instinct Anniversary Edition. A noter que pour d’ obscures raisons de classification PEGI, Killer Instinct 1 et 2 (PEGI 18) n’intègrent pas la Killer Instinct Definitive Edition (PEGI 12). Les amateurs de violence absolue pourront toujours télécharger ces deux titres, mais en dehors de cette édition spéciale.

Cette édition anniversaire proposera aussi de nouveaux rééquilibrages pour certains personnages, mais aussi un nouveau personnage chaque semaine. Le jeu sera disponible sur Xbox Series, Xbox One et PC.