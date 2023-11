X (Twitter) va de nouveau afficher le titre des articles avec les liens

Nouveau changement à venir sur X (ex-Twitter), avec le réseau social qui va rétablir l’affichage des titres des articles quand une URL est partagée. La plateforme avait décidé de les retirer le mois dernier, mais voilà qu’elles vont faire leur retour.

Début octobre, Elon Musk a déclaré que la suppression des titres des articles sur X « améliorerait grandement l’esthétique ». Aujourd’hui, le propriétaire du réseau social déclare : « Dans une prochaine version, X superposera les titres dans la partie supérieure de l’image d’une carte avec l’URL ». Il a ajouté que les titres apparaîtraient en surimpression sur l’image d’un article et non en dessous : « Chaque pixel compte », indique Elon Musk.

In an upcoming release, 𝕏 will overlay title in the upper potion of the image of a URL card

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023