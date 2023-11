VE : McDonald’s lance en France des stations de recharge rapide, et pas (trop) chères !

Celle-là, on ne s’y attendait pas. McDonald’s va donc proposer en France des stations de recharge rapide pour VE, et qui plus est à des tarifs véritablement compétitifs. Ce coup de force a été rendu possible grâce à un partenariat entre McDonald’s et la filiale d’EDF Izivia, un partenariat qui prévoit que d’ici 2025, McDonald’s lancera en France pas moins de 2000 stations de recharge rapide (chacune avec plusieurs bornes évidemment). Ces stations de recharge seront bien entendu toutes situées sur quelques 700 parkings de la chaine de restauration rapide.

Les bornes d’Izivia assureront une puissance électrique maximale de 150 kW, soit bien en deçà des bornes de recharge les plus puissantes actuellement disponibles (on en trouve à 400 kW en France), mais cela permet déjà de recharger à 80% son véhicule en une demi-heure pour la plupart des véhicules (voire plus pour qcertains modèles spécifiques). Ce temps de recharge pourra être mis à profit… pour une petite collation au McDo juste à côté, ce que ne manque d’ailleurs pas de souligner le géant américain ainsi que ses partenaires.

Au delà de la puissance de charge, les « bornes McDo » ont surtout pour elles un tarif véritablement compétitif, soit près de 35 centimes le kWh, ce qui reste bien deçà de la grande majorité des bornes pour VE disponibles (aux alentours des 60 centimes le kWh), hormis sans doute les bornes de Lidl (25 centimes le kWh). Pour l’instant, seul le MacDo de Noisy-le-Grand est équipé de ces nouvelles stations de recharge, mais des dizaines de McDos supplémentaires devraient être équipés d’ici les prochains mois.