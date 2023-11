Starship : comment suivre le second vol d’essai de la fusée géante de SpaceX

Si tout se déroule sans accrocs de dernière minute, le Starship devrait effectuer son second vol d’essai ce vendredi 17 novembre. La FAA, le régulateur américain de l’avion civile, vient en effet de donner son feu vert après une longue enquête environnementale. Le vol sera diffusé en direct sur le site internet de SpaceX et bien entendu aussi sur le compte X de l’entreprise spatiale. « Une fenêtre de lancement de deux heures s’ouvre à 7H00″ heure locale au Texas (14H00 à Paris) » a précisé SpaceX, ce qui signifie que la retransmission en direct devrait démarrer une bonne heure avant, soit à partir de 6 heures (heure de Paris) demain matin.

Starship preparing to launch as early as November 17, pending final regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/qRKv9ugWsR — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2023

Pour rappel, le premier vol du Starship le 20 avril dernier s’était soldé par un échec, les ingénieurs ayant dû faire exploser la fusée après des défaillances sur plusieurs moteurs, et ce avant même la séparation entre le lanceur et le second étage de la fusée. Tout est évidemment déjà programmé pour que ce second vol soit un succès : le Starship sera d’abord changé en combustible, les vérifications seront faites jusqu’à la toute dernière seconde du compte à rebours, le déflecteur de flammes sera activé 10 secondes avant le décollage, après quoi les moteurs seront allumés et… « go vers l’espace » ! Il faudra encore attendre plus de deux heures avant l’arrêt des moteurs et la séparation des deux étages. Le lanceur reviendra alors se poser sur Terre tandis que le second étage fera un tour d’orbite supplémentaire avant d’en faire de même. L’amerrissage est prévu au large d’Hawaï, sur une barge spécialement aménagée.