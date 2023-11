Madame Web : Dakota Johnson en Super-Héroïne dans la nouvelle extension du spider-verse (trailer)

Depuis No Way Home, le spider-verse a étendu sa toile jusque dans les adaptations live-action de l’homme-araignée. Rebelotte avec Madame Web, une nouvelle extension du spider-verse réalisée par S.J. Clarkson et avec Dakota Johnson dans le rôle de Cassandra Webb, une jeune ambulancière dotée du pouvoir de clairvoyance. Le synopsis nous précise que « Contrainte de faire face à des révélations sur son passé, elle (Madame Web) noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir puissant… si elles parviennent toutes à survivre à un présent mortel. ». Les paradoxes temporels seront-ils au programme de ce métrage à priori sans prétentions particulières ? A noter que le méchant du film, Ezekiel Sims, est interprété par la star française Tahar Rahim.

Au casting, outre Dakota Johnson, on retrouve Sydney Sweeney dans le rôle de Julia Carpenter, la deuxième Spider-Woman, Celeste O’Connor dans le rôle de Mattie Franklin, la troisième Spider-Woman, et Isabela Merced dans le rôle d’Anya Corazon/Spider-Girl. Une équipe 100% féminine donc, pour un destin que l’on espère un peu meilleur que celui de The Marvels et son trio de superwomen prêtes à en découdre.



Madame Web sortira en salles en France le 14 février 2024.