Mario Kart 8 Deluxe, un des jeux les plus populaires aux carapaces bleues ayant annihilé bien des amitiés, vient de faire une mise à jour importante. Mais cette dernière met fin à une stratégie toute particulière : le bagging. Si le nom semble un peu barbare, la mécanique est connue de tous ses joueurs. Plus on est en retard dans la course, meilleurs sont les objets que l’on obtient. Certains pros ont même basé une stratégie dessus, appelée le bagging. Or, elle n’est désormais plus viable, le dernier patch ayant complètement supprimé ce qui la rendait possible.

Si certains sont tristes de voir cette partie du jeu disparaître, la plupart des joueurs accueillent ce changement à bras ouverts. En effet, sur certains circuits comme Cheese Kand, l’exploit était beaucoup trop évident et utilisé. Si les parties entre amis à la maison vont déjà ressentir ce changement, il en est de même pour les classement mondiaux qui vont certainement être bouleversés. Néanmoins, six ans déjà après sa sortie, les joueurs apprécieront sans aucun doute la mise à jour. Cette dernière remet en effet la conduite au centre du jeu. Vous pouvez en trouver les détails à cette adresse.