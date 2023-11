Virgin Galactic licencie afin de garantir le financement de sa prochaine génération de vaisseaux spatiaux

Le développement de fusées et de vaisseaux spatiaux coûte cher, très cher, et cette question du coût est encore plus cruciale pour une entreprise encore loin. d’avoir atteint son seuil de rentabilité. Dans une note adressée au personnel ce mardi 7 novembre, le CEO de Virgin Galactic Michael Colglazier a confirmé des réductions de coûts via une diminution des effectifs, une annonce effectuée en pure « business-novlangue » puisque les mots « licenciement » ou « suppression de postes » n’ont pas été utilisés une seule fois. « Les navires Delta (la prochaine génération de vaisseaux spatiaux de Virgin, Ndlr) sont de puissants moteurs économiques. Pour les mettre en service, nous devons étendre notre solide position financière et réduire notre dépendance à l’égard des marchés de capitaux imprévisibles », a ainsi déclaré le CEO. « Nous y parviendrons, mais cela nous oblige à réorienter nos ressources vers les navires Delta tout en rationalisant et en réduisant notre travail en dehors du programme Delta. »

En toute fin de communiqué cependant, Colglazier précise que l’entreprise contactera individuellement chaque employé concerné pour lui signifier son nouveau « statut d’emploi », ce qui officialise en quelque sorte le plan de licenciement. Pour rappel, Virgin Galactic comptait près de 1100 employés au début de l’année 2023. Les navires Delta devraient être mis en service en 2026, une date purement indicative ici et qui a de fortes chances d’être dépassée (tous les gros projets spatiaux de ces dernières années subissent des reports). A terme, Virgin d’employer des flottes de vaisseaux Delta qui pourront effectuer pas moins de 400 vols par an. Là encore, il s’agit ici d’un objectif idéal, et il est presque certain que le seuil de rentabilité devra être atteint bien avant d’y parvenir.