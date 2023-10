Microsoft arrête le support du vénérable Windows CE

Windows CE, un système d’exploitation polyvalent et relativement léger, vient officiellement d’atteindre la fin de son support par Microsoft. Cela signifie qu’il n’y aura plus de mises à jour correctives ou de sécurité pour l’a version 8.0 de l’OS. Depuis sa création au début des années 90, Windows CE avait fini par gagner une réputation de touche-à-tout, servant pour les proto-netbook, le palmtop, le PDA, la console de jeu (Dreamcast) et même de brique fondatrice pour Windows Phone 7 (mais pas son successeur, Windows Phone 8). Windows CE était en fait une plateforme que ses créateurs eux-même ne parvenaient pas à définir.

Windows CE 1.0

Conçu à l’origine sous le nom de « Microsoft Pegasus », le système d’exploitation a été développé initialement pour les appareils compacts à faible consommation sous architectures MIPS ou SuperH. Les premiers appareils basés sur Windows CE sont apparus à la fin des années 1990, dotés de claviers minuscules, d’écrans non conventionnels et d’une abondance notable de ports. Windows CE 1.0 souffrait aussi de soucis de compatibilité avec la suite Office de Microsoft.

Au fil des années, Windows CE a continué à évoluer et à s’adapter, remplissant diverses fonctions telles que « Windows CE pour écrans intelligents » intégré pour le contrôle de bureau à distance et même « Windows CE pour Smart Automotive 5.0 » dont l’objectif était de pénétrer le marché automobile. En 2005, Windows CE prenait pied sur le marché des PDA, défiant ainsi la domination de Palm. Le support officiel de Windows CE a pris fin en cette fin octobre 2023, et l’OS laisse en bout de course un héritage complexe en tant que système d’exploitation qui n’a jamais vraiment trouvé sa place dans un monde technologique en constante évolution.