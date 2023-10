Samsung dévoile le Galaxy Z Flip5 Retro, une édition hommage à l’iconique SGH-E700

Samsung vient de dévoiler le Galaxy Z Flip5 Retro, une édition limitée qui est aussi un hommage à l’iconique SGH-E700, qui fête actuellement ses 20 ans. Ce nouveau modèle de Galaxy Z Flip5 arbore la même combinaison de couleurs (bleu indigo et argent) que le SGH-700, la même typo et les mêmes animations pour l’affichage de l’horloge sur l’écran extérieur. Le Galaxy Z Flip5 Retro sera aussi vendu avec trois cartes Flipsuit affichant des logos de différentes époques de l’histoire de Samsung, un étui Flipsuit ainsi qu’une carte de collection gravée d’un numéro de série unique. Et bonne nouvelle pour les nostalgiques de ce temps d’insouciance où l’on ne se posait pas la question de savoir si la production massive de mobiles détruisait la planète, ce modèle « Retro » sera aussi disponible en Europe et donc en France, très bientôt qui plus est !

Pour rappel, le SGH-E700 a été le premier mobile de Samsung équipé d’une antenne intégrée. Ce dernier s’est vendu à plus de 10 millions d’unités après son lancement en 2003, ce qui pour l’époque était un succès faramineux. Ce modèle avait même été réédité 4 ans plus tard, l’année même du lancement de l’iPhone ! En fait, le SGH-E700 est l’un des mobiles qui ont propulsé Samsung en champion incontesté du secteur, une place qu’il ne cèdera jusqu’à aujourd’hui qu’à de rares occasions (et lors de rares trimestres) face à l’iPhone d’Apple.

Le SGH-E700 sera disponible sur le site de Samsung dès le 1er novembre, en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Australie.