Magic Leap change de CEO… et de stratégie ?

Passé de licorne ultra prometteuse à startup percluse de difficultés financières et organisationnelles, Magic Leap ne cesse de tenter de rebondir. Cette fois, pas d’annonces tonitruantes d’un nouveau casque XR ou d’un plan de licenciement restructuration, mais tout de même un changement de CEO, Peggy Johnson laissant sa place à Ross Rosenberg après trois ans de bons et loyaux service à son poste. « Après avoir accompli une grande partie de ce que j’avais prévu de faire chez Magic Leap, j’ai senti que le moment était venu de transférer la direction à un nouveau CEO qui pourra guider l’entreprise dans sa prochaine période de croissance » déclare Johnson dans son communiqué de départ. « Je suis incroyablement fier de l’équipe de direction que nous avons constituée chez Magic Leap et je tiens à remercier sincèrement tous les employés pour leur travail visant à réorienter avec succès l’entreprise vers le marché des entreprises. »

Le Magic Leap 2 peine à rencontrer le succès

Ancien cadre exécutif chez Belden, Inc. et First Solar, Ross Rosenberg aura donc la très lourde tâche de faire de Magic Leap une entreprise rentable, ce qui ne sera sans doute pas chose facile alors que l’Apple Vision Pro se profile à l’horizon. Rosenberg veut y croire : « Alors que les entreprises commencent à constater un véritable retour sur investissement grâce au déploiement de technologies AR, il existe désormais un besoin clair auquel Magic Leap est capable de répondre », déclare dans un communiqué de presse le nouveau CEO. Pour Magic Leap, les années qui viennent seront sans doute cruciales pour sa survie. C’est peu dire que Ross Rosenberg a une pression maximale sur ses épaules…