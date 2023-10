Squadron 42 passe enfin en Alpha et montre du gameplay solo (plein de stars)

Squadron 42 sera t-il un jour autre chose qu’un des plus beaux fantasmes de joueurs de ces dernières années ? 7 ans après l’annonce d’une sortie imminente du mode solo (appelé alors Star Citizen), le jeu d’aventure spatiale est toujours en chantier. Les développeurs affirment aujourd’hui que Squadron 42 est « feature complete », ce qui signifie qu’il est possible de le finir de bout en bout. Malheureusement, rien n’indique que le lancement se rapproche, sachant qu’il reste encore à optimiser le jeu et à éliminer la myriade de bugs qui doivent trainer dans les coins. Le légendaire Chris Roberts (Wing Commander) a présenté une nouvelle séquence du mode solo lors de la CitizenCon 2953, et le résultat est toujours aussi cinématographique.



On note toute de même qu’après tant d’années de développement, les animations de visages semblent moins impressionnantes qu’en 2016, et ce malgré la pléiade de stars convoquées (Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman, John Rhys-Davies, Mark Strong ou bien encore Liam Cunningham). En 7 ans, les choses ont beaucoup bougé au plan technique, et The Last of Us 2, Death Stranding ou bien encore le prochain Hellblade 2 semblent mieux maitriser les mouvements faciaux et labiaux.