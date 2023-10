Des organes imprimés en 3D pour pallier la pénurie de reins

On peut acheter et imprimer en 3D tout et n’importe quoi pour peu que l’on sache chercher. Fidèle à ce principe, la start-up lituanienne Vital3D serait sur le point de se lancer dans la « bioimpression » et la vente d’organes. L’appareil utilisé par l’entreprise dépose à l’aide d’un laser des cellules et biomatériaux selon des motifs 3D. D’après la firme, il s’agit d’un processus qui peut être adapté à différentes échelles grâce à une création de tissus fonctionnels et reproductibles. Si cette technologie est un jour au point, nul doute que le business plan est excellent.

L’offre d’organes correspond de moins en moins à la demande. On pense par exemple aux reins qui sont en pénurie aux Etats-Unis : 90.000 personnes sont sur liste d’attente, et seulement 25.000 ont reçu un organe l’an dernier. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une solution miracle. Elle nécessite de l’équipement ultra-spécialisé, des matériaux précis, et une expertise médicale sans faille. Le cas du rein est particulièrement complexe, puisqu’il faut répliquer près d’un million de néphrons afin de créer un rein de synthèse fonctionnel. Même si nous ne sommes pas à un stade de production, la science avance lentement mais sûrement. Aussi, peut-être que les projets de ce genre vont se multiplier dans les années à venir.