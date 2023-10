Toyota et Lexus basculent sous le format de charge Tesla

Tesla a bel et bien réussi à s’imposer sur le territoire nord-américain. En effet, les constructeurs sont de plus en plus nombreux à adopter le NACS (North American Charging Standard) utilisé dans les Superchargers de l’entreprise. C’est aujourd’hui Toyota et sa gamme de luxe Lexus qui rejoignent tesla. La firme vient d’annoncer avoir trouvé un accord avec Tesla. Elle intégrera ce nouveau format dans certains de ses véhicules à partir de 2025. Avec cette décision, les clients auront accès à plus de 12.000 Superchargers de chez Tesla sur tout le continent.

Notons également que les clients actuels ayant des voitures sous CCS (Combined Charging System) auront droit à la mise à jour vers NACS gratuitement. Et même si ce n’est pas pour tout de suite, Toyota aura accès à ce nouveau format à peu près en même temps que la concurrence. En effet, d’autres grands noms du marché comme BMW, General Motors ou encore Ford ont également annoncé faire la transition vers NACS en 2025. On parle également de Hyundai, qui va rendre ces ports disponibles dès 2024 aux USA et 2025 au Canada.