Le remaster de System Shock 2 arrivera aussi sur PS5 et Xbox Series (trailer)

En voilà une bonne nouvelle ! Le remaster de System Shock 2, largement salué par la critique, arrivera aussi les consoles new gen. Le studio Nightdive a confirmé que son System Shock 2 : Enhanced Edition, version largement remaniée du jeu culte de 1999, sera bel et bien proposé sur PS5 et Xbox Series. Les joueurs PC ne sont pas oubliés puisque les acheteurs du remake de System Shock sur Steam ou GOG pourront gratuitement récupérer une copie de System Shock 2 : Enhanced Edition. Un beau cadeau pour les fans.

La mise à jour technique et graphique du jeu se fera toujours à l’aide de l’outil maison KEX Engine. Le résultat final mêle un aspect esthétique rétro à d’autres effets graphiques plus modernes, le tout en 4K et 120 images par seconde. La version console sera t-elle aussi aboutie et performante ? Il faudra attendre le premier trailer de gameplay pour en juger… Pour rappel, System Shock 2 : Enhanced Edition place son action 42 ans après les évènements du premier opus. Le joueur dirige les pas du seul survivant (à priori) du vaisseau spatial Von Braun, et sera toujours opposé à des mutants et bien sûr à l’IA SHODAN.