Peter Thiel, co-fondateur de PayPal, pourrait avoir été un informateur du FBI

C’est une petite bombe : un article d’Insider suggère que Peter Thiel, célèbre capital-risqueur et surtout cofondateur de PayPal, aurait pu agir il y a quelques années en tant qu’informateur du FBI, fournissant des informations sur « les contacts étrangers et les intrigues de la Silicon Valley » à partir de 2021. Cet hypothétique lien avec le FBI n’est pas étayé par des preuves physiques, mais l’on notera que l’intéressé n’a pas souhaité réagir à la publication de l’article. Dans le détail, Peter Thiel aurait donc informé le FBI sur de possibles influences étrangères au sein de l’industrie technologique, une mission très éloignée de ses fonctions publiques.

Insider affirme en outre que tout est parti d’une discussion entre Thiel et le blogueur d’extrême droite Charles Johnson, ce dernier ayant présenté Thiel à l’agent du FBI, Johnathan Buma. L’article émet toutefois quelques réserves, car l’une des sources de ces informations n’est autre justement que Charles Johnson lui-même, un personnage largement connu pour ses diffusions de fake news.

Si Thiel était effectivement un informateur du FBI, cela serait évidemment une révélation assez surprenante concernant l’éminent donateur républicain et partisan de Trump. Pas totalement surprenante non plus : Thiel a en effet été un ardent défenseur des enquêtes américaines sur les influences étrangères dans le secteur technologique, appelant notamment à l’ouverture d’une enquête du FBI sur les liens potentiels entre Google et le gouvernement chinois.