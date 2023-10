Google teste une page d’accueil avec actualités

Google est connu et adopté depuis bien longtemps par bien des utilisateurs du monde en tant que moteur de recherche, ou même en navigateur avec Chrome. Mais depuis toutes ces années, l’entreprise conserve la même page d’accueil malgré de nombreux essais. Le test du moment ? Une page qui n’est pas sans rappeler celles de Bing ou Yahoo, où les actualités s’empilent et défilent à côté d’un plug-in météo, bourse et sports. On retrouve bien évidemment, en haut de la page, la barre de recherche.

La puissance des algorithmes Google permet ainsi d’avoir des news sur-mesure pour l’utilisateur. Ce test est actuellement en cours pour les utilisateurs situés en Inde, et la firme n’a pas commenté davantage. Peut-être s’agit-il d’une tentative de plus qui finira à la benne. Et quand bien même elle serait déployée chez tous les utilisateurs, comme bien des options Google, elle serait certainement optionnelle. N’en déplaise aux puristes, après toutes ces années, l’entreprise cherche encore et toujours à renouveler ses outils. Reste à voir maintenant si ces tests se montrent concluants, ou si la page d’accueil finit par garder son design.