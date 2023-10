Psyche : La NASA lance une mission de six ans

Nouveau lancement réussi pour la NASA, qui vient d’envoyer un nouvel appareil dans l’espace. Psyche a ainsi été lancé à borde d’une Falcon Heavy de chez SpaceX depuis le Kennedy Space Center. Après de nombreuses embûches, c’est donc le début d’une mission de six ans pour l’appareil entièrement automatisé. Son but ? Aller inspecter un astéroïde – lui aussi nommé Psyche – situé à plus de trois milliards de kilomètres de la Terre. Cette mission de longue haleine devrait nous permettre de mieux comprendre la formation des planètes.

Psyche se situe dans une ceinture entre les orbites de Mars et Jupiter, et serait composé entre 30 et 60% d’un coeur nickel-fer. D’après les chercheurs, il pourrait s’agir d’une occasion unique d’étudier le coeur d’une planète. D’ici environ six ans, l’appareil se mettra en orbite autour de l’astéroïde pour 26 mois afin de l’étudier sous tous les angles : un magnétomètre pour chercher les traces d’un champ magnétique, un spectromètre gamma pour détecter cette énergie, ainsi qu’une antenne radio pour mesurer la gravité. Ce sera également l’occasion pour la NASA de tester sa nouvelle méthode de communication par laser. Cette dernière pourrait augmenter de 100 fois la bande passante dans l’espace le plus profond par rapport à nos méthodes actuelles. À dans six ans !