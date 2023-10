Les neurones ne sont pas les seuls responsables de nos souvenirs

Les scientifiques ont très longtemps vu les neurones comme étant les cellules les plus importantes dans la création et la formation de souvenirs dans le cerveau. Mais une équipe de chercheurs vient de découvrir grâce aux rongeurs un acteur au rôle capital dans ce processus. Il s’agit des péricytes, que l’on trouve dans les capillaires. Ils régulent le flux sanguin du cerveau et constituent la barrière hémato-encéphalique.

Mais ils seraient également capables de travailler avec les neurones pour créer et stocker les souvenirs de la mémoire long-terme. L’étude ciblait une protéine, l’IGF2, produite dans l’hippocampe. Sa production augmente considérablement lorsqu’on apprend quelque chose. Dans le cas de l’étude, les chercheurs ont observé que ce sont les péricytes qui produisent cette protéine, semblant réagir à l’activité des neurones alentours. Lors d’un autre test, l’équipe a empêché les péricytes de produire la protéine, sans bloquer le reste du système. On a alors remarqué que les rats rencontraient de grandes difficultés à apprendre. Les prochaines expériences chercheront à vérifier les différentes interactions de l’IGF2 avec d’autres types de cellules. Cette découverte pourrait mener à une meilleure compréhension de maladies ciblant la mémoire comme Alzheimer.