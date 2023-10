Guillermo del Toro va bel et bien faire son Frankenstein

Guillermo del Toro n’a jamais caché son envie de travailler sur le grand classique qu’est Frankenstein, l’évoquant à de multiples reprises depuis des années. Mais il vient de lâcher la bombe en révélant non seulement qu’il est officiellement sur le projet, mais aussi des détails sur le casting et les dates de production. Ainsi, le tournage pourrait débuter dès le mois de février 2024, même s’il est difficile de se projeter étant donné la grève qui frappe en ce moment Hollywood.

C’est à l’occasion d’une diffusion spéciale dix ans de Pacific Rim en IMAX 3D que le réalisateur s’est exprimé. « Je fais Frankenstein. On travaille dessus. On commence le tournage en février, et c’est un film que je veux faire depuis 50 ans, quand j’ai vu le premier Frankenstein […] Maintenant, je suis assez courageux ou fou, et on va s’en occuper. C’est Oscar Isaac, Andrew Garfield, Christoph Waltz, Mia Goth, et on travaille dessus ». On appréciera l’enthousiasme du réalisateur ! Et même si nous disposons d’assez peu de détails sur le projet, un casting pareil auquel vient de s’ajouter Waltz a de quoi laisser rêveur.