Mark Hamill (Luke Skywalker) est le narrateur d’une série de vidéos sur l’espace

Mark Hamill, inoubliable Luke Skywalker de la saga Star Wars, est l’étonnant narrateur d’une série de vidéos sur l’espace publiées sur le site du Département d’Etat américain. « Bonjour, je suis Mark Hamill, le type qui a joué Luke dans tout cas films Star Wars ». Ainsi commence la première vidéo, avec le visage d’un Mark Hamill barbu au premier plan. Le choix de l’acteur n’est sans doute pas un hasard : outre Star Wars (un thème forcément très… spatial), Hamill est ultra populaire sur les réseaux sociaux, ce qui donne une caisse de résonnance énorme à ces nouvelles vidéos. Les 6 vidéos diffusées portent sur de nombreux sujets relatifs à l’espace et à la conquête spatiale, comme les microbes que l’on peut rencontrer dans l’espace, la façon dont les astronautes restant en forme en apesanteur, les robots sophistiqués qui surveillent la santé des astronautes, etc.

Au détour d’une vulgarisation, Mark Hamill se hasarde sur des terrains un peu plus geeks et… sensibles.« Star Wars est « de la pure fantasy « , affirme Hamill face caméra. « Mais Star Trek est de la véritable science-fiction et célèbre les merveilles des réalisations scientifiques. » Luke Skywalker serait-il attiré par l’autre côté de la Force (lumineux et humaniste celui-là) ? Ce qui devait arriver arriva : cette simple déclaration aura suffi pour enflammer les fans de Luke ou de Mr Spock sur les réseaux sociaux. Hamill termine cette série de vidéos par la phrase désormais légendaire : « Que la Force soit avec vous, toujours. »