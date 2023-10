Malgré les critiques et le changement de nom, EA Sports FC 24 démarre fort

Malgré une réception critique assez tiède et surtout un changement de nom important (exit la franchise Fifa), EA Sports FC 24 démarre fort, presqu’aussi fort en fait que son prédécesseur. Ainsi, un peu plus d’un million de copies du jeu de foot se seraient écoulées au Royaume-Uni une semaine après le lancement, un score seulement 5% en deçà de celui de Fifa 23. C’est d’autant plus impressionnant que Fifa 23 avait battu tous les records de la franchise. On ne sait pas encore ce qu’il en est dans le reste du monde, mais il n’y a aucune raison pour que la situation du jeu sur le marché britannique ne se soit pas reproduite ailleurs.

In its first week, @EASPORTS FC 24 sold over 150k physical discs, worth over £9m through the tills, in addition to 924k full-game digital units.

Total physical & digital unit sales hit 1.075m, 5% down compared to FIFA 23's 'week 1' volumes last year. pic.twitter.com/irSColUtTg

— ERA (@ERALTD) October 5, 2023