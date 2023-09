ispace décale sa mission lunaire pour développer un nouveau module

La firme japonaise ispace avait prévu une mission de transport de cargo pour la NASA sur la lune courant 2025. Mais pendant une rencontre avec les médias jeudi dernier, l’entreprise vient de dévoiler un tout nouveau design pour son module lunaire. Elle a également profité de l’occasion pour annoncer l’ouverture de son nouveau QG à Denver, aux US, afin de mieux répondre aux besoins de ses clients américains. Cette annonce de nouvel appareil n’est pas sans conséquences, puisque la mission originale a été décalée d’un an, désormais prévue pour 2026.

Ce nouveau modèle va remplacer le Series-2, et propose en amélioration principale sa capacité augmentée. Il pourra en effet transporter jusqu’à 300 kilos jusqu’à la surface de la lune. Le précédent appareil ne convenait pas à la NASA, qui a des besoins très spécifiques pour sa Mission 3, une livraison d’équipement scientifique pour le pole sud de la lune. La première mission de l’entreprise s’était soldée par un crash sur la surface lunaire et la perte de sa cargaison commerciale et gouvernementale. Mais ispace n’en démord pas, et compte bien lancer une nouvelle mission dès 2024. L’occasion de livrer un nouveau cargo commercial, ainsi que son propre mini-rover chargé de collecter des données.