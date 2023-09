Kick : l’exode se prépare, le manque de modération en cause

Le manque de modération était présenté comme un des arguments phares de Kick, nouvelle plateforme de streaming. La liberté et la possibilité de faire tout et n’importe quoi en ont fait rêver plus d’un. Mais la bulle serait sur le point d’éclater, puisque cette liberté absolue arrive avec un manque de sécurité qui peine à convaincre. C’est un livestream particulièrement malaisant qui a fait déborder le vase. Et le PDG de l’entreprise a lui-même regardé, réagissant avec quelques emotes bien choisies.

On peut y voir un streamer inviter une travailleuse du sexe chez lui, sans l’informer des conditions pour le moins particulières. Tout est en effet filmé et regardé en direct par des milliers de personnes. Et l’affaire devient plus riche encore lorsque le streamer empêche la tds de partir lorsqu’elle exprime son malaise. Elle découvre en effet que d’autres hommes sont cachés dans la pièce d’à côté. L’entreprise a réagi en retirant la chaîne de la page d’accueil et de la catégorie « featured ». Ce qui est un bon début, mais clairement pas suffisant selon beaucoup d’utilisateurs et créateurs de la plateforme.