Journey To Foundation : le jeu VR inspiré de l’oeuvre d’Asimov se date sur PSVR 2, Quest et Pico (trailer)

Les amateurs de la saga génial d‘Isaac Asimov ont de quoi être comblés : après la série sur Apple TV+, voilà que Foundation est adapté en jeu vidéo, et en VR ! Journey to Foundation est un jeu d’aventure narratif dans lequel le joueur incarne l’agent Ward, un individu doté de pouvoirs de mentalistes et capable de manipuler les émotions des gens. Le studio Archiact confirme aujourd’hui que les fonctionnalités spécifiques du PSVR 2 seront prises en charge (retour haptique du casque lors de l’utilisation des capacités mentalistes de Ward).

En outre, la fonction de suivi oculaire permettra de sélectionner des choix de conversation simplement en les regardant et en appuyant sur le bouton X, tandis que les armes auront droit à des sensations différentes grâce aux gâchettes adaptatives et au retour de force. La version PSVR2 bénéficiera aussi de la résolution 4K et de la prise en charge du HDR. Journey To Foundation sortira sur PSVR 2, Meta Quest 2&3 et Pico 4 le 26 octobre prochain.