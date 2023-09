Galaxy S24 : un leak dévoile un écran totalement plat et un design effilé

Le Galaxy S24 devrait être de sortie en début d’année prochaine, et forcément, les fuites à son sujet commencent doucement à s’accumuler. SmartPrix a publié des rendus (officiels ?) du smartphone en provenance d’@Onleaks, des leaks qui dévoilent un design effilé, des tranches assez semblables à celles de l’iPhone, et aussi un écran totalement plat et non bombé. A priori, ce design est très proche de celui de la gamme précédente Galaxy S23, mais les petites différences (tranches plates) confèrent à l’appareil un look général encore plus équilibré.

SmartPrix livre aussi les dimensions de l’appareil, soit 147 x 70.5 x 7.6mm, soit un poil plus grand et un poil moins large que les 146,3 x 70.9 x 7 mm du S23. Le S24 aurait aussi des bordures d’écran plus fines que celles de l’iPhone 15 Pro, soit 2,5 mm (en comptant le pourtour en métal) contre 2,7 mm pour l’iPhone. Autant dire que la différence ne se verra pas vraiment à l’œil nu.

On connait aussi désormais les dimensions du Galaxy S24+ ( 158.5 × 75.9 × 7.7mm) et celles du Galaxy S24 Ultra ( 162.3 × 79 × 8.6mm), deux modèles qui seront donc plus grands et plus larges cette fois que leurs prédécesseurs. Les fuites indiquent en outre que le S24 serait doté d’une batterie 4000 mAh, contre 4900 et 5000 mAh pour les modèles S24 + et S24 Ultra.

La gamme de Galaxy S24 devrait être officialisée fin février 2024, la livraison étant probablement fixée pour le début du mois de mars.