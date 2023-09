Counter Strike 2 est disponible sur Steam

Comme annoncé par Valve, Counter Strike 2 est enfin disponible sur Steam. La suite du légendaire FPS compétitif était jusqu’ici accessible à un petit nombre de joueurs, mais cette fois les vannes sont largement ouvertes. A noter que ceux qui disposent déjà de Counter Strike n’auront rien à débourser pour cette « suite » .

L’installation nécessite 27 Go d’espace libre (pas très lourd donc) et une configuration PC très raisonnable, à savoir un GPU avec de 1 Go de mémoire à minima et compatible DirectX 11. côté CPU, l’Intel Core i5-750 et 8 Go de RAM seront suffisants. Le jeu tourne avec le Source Engine 2, mais il ne faut pas s’attendre non plus à des miracles même si les résultats s’avèrent satisfaisants (de beaux effets d’explosion par exemple). De toute façon, qui joue à Counter Strike pour profiter de jolis graphismes ?

En revanche, il y a du (beaucoup) mieux du côté des serveurs, et Valve promet une réactivité et donc une latence extrêmement faible grâce aux technologie sub-tick et Nvidia Reflex.